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Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров «настоящими врагами»

Общество
Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров «настоящими врагами»

Мэр Елабуги Рустем Нуриев считает непривитых пенсионеров врагами. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Уточним, что резкое высказывание было произнесено на закрытом совещании местных чиновников. Мэр предложил отказывать в предоставлении услуг пенсионерам и ветеранам, если у них отсутствуют QR-коды.

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий», — заявил Нуриев.

Также глава города предложил лишать данную категорию населения подарков на празднование 9 мая и в День пожилых людей, если у них нет сертификатов о вакцинации.

Ранее стало известно, что пенсионер-инвалид впал в кому после падения на обледенелом тротуаре в Петербурге. Мужчина серьезно пострадал по дороге в магазин в Приморском районе. Сейчас он находится в реанимации. Медики диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа.

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