Без острых вопросов и снега. Губернатор Петербурга готовится к «нафталиновой» прямой линии

Вечером 23 декабря Санкт-Петербург буквально замер, и далеко не в ожидании новогодних праздников. Движение практически на всех центральных улицах Северной столицы вновь встало из-за 10-бальных пробок. В соцсетях автомобилисты отшучивались, мол, на фоне такой «качественной» уборки снега и многочисленных заторов навигаторам скоро придется измерять загруженность дорог по 11-бальной шкале.

«Когда-нибудь я попаду домой», — сетовали петербуржцы.

«В этом автобусе я и состарюсь», — обреченно отмечали другие.

Метровые сугробы вернулись в Петербург после непродолжительной зимней оттепели благодаря циклону «Квинтинус». Основная его часть прошла в стороне от города на Неве, однако синоптики все же обратили внимание на нагрянувший холодный атмосферный фронт. До понедельника жителям советуют одеваться теплее: температура будет держаться ниже 10 градусов мороза.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

При этом «авральной работы» со стороны коммунальщиков петербуржцы уже не ждут. О безалаберной работе Смольного и губернатора Александра Беглова в один голос заявляют не только недовольные жители города, но и местные селебрити: известный российский актер Иван Краско, народный артист России Александр Розенбаум и многие другие.

Чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, представителям петербургских СМИ пришлось обращаться напрямую к президенту Владимиру Путину. На прошедшей накануне пресс-конференции в кадре то и дело мелькала табличка издания «Невские Новости» с надписью «спасите Петербург». К сожалению, журналистка так и не получила возможность задать вопрос.

Сам Александр Беглов, похоже, решил последовать примеру президента РФ и анонсировал собственную прямую линию в субботу, 25 декабря. Трансляция будет вестись на официальных ресурсах городского правительства, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По мнению политолога Ивана Аркатова, Беглов предпринял крайне хитрый ход: готовность выйти на прямой контакт с недовольными горожанами заслуживает похвалы, однако ни одного «искреннего» вопроса в адрес градоначальника ждать не приходится. Жители Петербурга уже видели, как Александр Дмитриевич «умеет решать» насущные вопросы по телефону.

«С одной стороны, нужно иметь сильный характер, чтобы при таком уровне недовольства проводить прямую линию. Но с другой, я сомневаюсь, что это будет именно "прямая" линия. Достаточно вспомнить опубликованный ролик телефонного разговора Беглова с непонятной личностью, которому сложно поверить. Эту прямую линию могут сделать "удобной" для Беглова и "нафталиновой". Часть острых вопросов просто уберут, другая часть будет подаваться в крайне мягкой форме», — предположил специалист.

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Отдельного внимания заслуживает «внезапность» прямой линии Беглова. Аркатов напомнил, что о пресс-конференции Владимира Путина общественность и СМИ узнают как минимум за месяц до ее проведения, а значит имеют возможность подготовить наиболее актуальные вопросы. Губернатор Петербурга решил, что называется, взять горожан «нахрапом».

«Мероприятие готовится в спешном порядке, – рассуждает известный политолог. – Большинство жителей не смогут задать свои вопросы просто потому, что не успеют подготовиться [информация о прямой линии появилась в СМИ 22 декабря]. Смольный хочет поставить галочку и отчитаться, что проведена прямая линия, нет цели решить проблемы людей. Это прямой саботаж поручения президента, который советовал напрямую общаться с людьми. Это подразумевает серьезную подготовку к прямой линии, а не подобную спешку».

Пока остается лишь догадываться, какие вопросы зададут петербуржцы своему губернатору. Иван Аркатов заключил, что полностью игнорировать замечания по поводу «снежного апокалипсиса» у Беглова не получится. Прямая линия будет довольно короткой, а на самые острые вопросы градоначальник «ответит рядом», заключил эксперт.