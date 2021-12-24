Читатели Daily Mail: газетчики исказили слова Путина о Донбассе и гарантиях безопасности

Слова президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности и будущем Донбасса «завирусились» в западных новостных медиа. Однако, как отметили пользователи портала Daily Mail, многие журналисты попросту переврали слова российского лидера.

Авторскую интерпретацию оживленной интернет-дискуссии предоставила «ПолитРоссия». Как отметили внимательные британцы, слова российского лидера о том, что жители Донбасса должны сами решать свою судьбу, западные газетчики исказили так, чтобы они вписывались общий русофобский нарратив. Читатели быстро раскрыли уловку журналистов с перевираем слов Путина и вывели их на чистую воду.

Многочисленные британские СМИ попытались найти в выступлении президента Путина территориальные притязания на Украину. Однако тем, кто смотрел пресс-конференцию, отметили пользователи, раскрыть обман не составило ни малейшего труда.

«Это предвзятость журналистов во всей красе. Я только что смотрел пресс-конференцию, и он (Путин – Прим.ред.) сказал, что народ Украины должен сам определять свое будущее», — написал читатель из Лондона под ником Elviesun.

«Ложь. Я следил за его речью, и он ничего не сказал о том, что Украина – российская. Он сказал, что НАТО угрожает России, размещая ракеты на пороге РФ. Он хочет гарантий от НАТО. Звучит разумно», — написал еще один британец под псевдонимом mr erdogan.

Большая ежегодная встреча президента России Владимира Путина с журналистами проходила 23 декабря в московском Манеже. Глава государства ответил на 55 вопросов за почти четыре часа, затронув темы как внутренней, так и международной повестки.