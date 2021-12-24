Читатели Le Figaro назвали главу МИД ФРГ Бербок безответственной после слов о выступлении Путина

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на выступление российского лидера Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

Немецкий дипломат выразила обеспокоенность после слов Путина о том, что Москве придется адекватно отвечать на агрессивные действия Запада, в том числе с помощью военно-технических мер. Вместе с тем Бербок добавила, что снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом можно исключительно с помощью дипломатического диалога.

По мнению читателей французского журнала, безответственные заявления Бербок совершенно не отображают реальную повестку Германии. Берлину следует думать совершенно о другом, а не нагнетать отношения с Москвой.

«Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "Зеленых" входит в реальную политику!» — пришел в ужас один из пользователей Сети.

«Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году! Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России», — добавил другой.

Стоит отметить, что Путин предложил Западу четкие гарантии безопасности, которые помогут разрядить обстановку в регионе. Однако они должны быть закреплены в юридическом поле.