«Зловещая риторика». Требования Путина к НАТО возмутили западные СМИ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина привлекла пристальное внимание западной прессы. Накануне ведущие мировые издания поместили на первые полосы самые важные, по их мнению, цитаты российского президента и сопроводили их красноречивыми фотографиями.

На мероприятии, которое длилось почти четыре часа, Путин ответил на 55 актуальных вопросов по внутренней и внешней политике, однако на Западе, казалось, больше всего ждали заявления президента по поводу возможной войны с Украиной и столкновения с НАТО.

Путин в очередной раз заверил, что Россия никому не угрожает – ситуацию нагнетают западные страны. По его словам, действия Москвы будут зависеть от обеспечения Западом безопасности страны, а значит дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо.

«В 1990-е нам обещали отказ от экспансии НАТО на Восток — получился обман, пять волн расширения альянса. Разве мы пришли к границам этого блока? Нет, это они пришли к нам на порог. И теперь вы требуете от меня каких-то гарантий. Это вы должны дать гарантии, вы и сейчас, не забалтывать это на десятилетия» — возмутился Путин в ответ на вопрос журналистки британского телеканала Sky News Дианы Магни.

kremlin.ru / Администрация президента России

Некоторые зарубежные СМИ усмотрели в этом заявлении президента настоящую угрозу. К примеру, британское издание The Guardian посчитало, что требование Путина насчет расширения НАТО на восток стало «выражением гнева».

«Российский президент мало что сделал для снижения напряженности вокруг Украины во время выступления на телевизионной пресс-конференции, заявив, что он будет готов вмешиваться в дела Украины, если почувствует, что она или ее западные союзники готовят атаку», — написали британские журналисты, сильно исказив слова президента.

flickr.com / CC BY-SA 3.0

Не менее пугающий заголовок появился на страницах американского еженедельника Newsweek: «Владимир Путин отказывается исключать вторжение на Украину и хочет уступок Запада прямо сейчас».

В свою очередь телеканал NBC News зацепился за рассуждения главы государства о создании Украины, назвав такой экскурс в историю «агрессивно-российским». Путин поинтересовался, как бы американцы отнеслись к ситуации, если бы РФ разместила свои ракетные комплексы на границе между Мексикой и США. Он напомнил, что у Вашингтона были территориальные разногласия с мексиканской стороной, однако в США об этом предпочитают не вспоминать.

«Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 года — союзный и 1924 — год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», — подчеркнул Путин.

wikipedia.org / Public Domain

Впрочем, газета Financial Times, напротив, пришла к выводу, что выступление Путина продемонстрировало готовность Москвы решать возникшие разногласия дипломатическим путем. Такой же оценкой поделились во Франции – издание Le Monde высоко оценило желание Кремля обсуждать проблемы в отношениях за столом переговоров.

«По исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать ситуацию вокруг Украины во время своего ежегодного появления на публике», — согласилась газета The New York Times.

Иную оценку прошедшей пресс-конференции представили журналисты CNN. По их мнению, наиболее тревожной для западного сообщества стала новость о том, что Москва и Пекин совместно разрабатывают высокоточное оружие.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

На позитивной ноте решили сконцентрироваться во французском агентстве AFP News, которое заинтересовалось шуткой Путина о готовности выступить адвокатом Деда Мороза. Ранее корреспондент сетевого издания «Красный север» Артем Виловатых рассказал президенту о том, что юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на главного новогоднего волшебника. Тот якобы 23 года не исполняет его желания.

«Владимир Путин в четверг поблагодарил Деда Мороза — русскую версию Санта-Клауса — за то, что он помог ему стать президентом, и призвал мифическую фигуру помочь осуществить планы Москвы», — говорится в Twitter AFP.

Ранее политологи оценили итоги 17-й большой пресс-конференции Путина. В беседе с «ПС» эксперты Сергей Маркелов и Илья Гращенков сошлись во мнении, что с содержательной точки зрения ничего принципиально нового из уст российского лидера не прозвучало.