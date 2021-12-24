Психолог Разумова посоветовала одиноким самостоятельно организовать празднование Нового года

Одиноким людям в Новый год следует прислушиваться к собственным желаниям, заявила старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

Если в новогоднюю ночь человек почувствует, что он очень устал и хочет лечь спать, то не следует противиться этому желанию. Однако если хочется необычного праздника, можно посетить вечеринку в йога-центре.

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно», — сообщила психолог в беседе с РИА Новости.

Специалист советует взять авторство над своей жизнью. Одиноким людям следует заранее задуматься о проведении праздника и организовывать его самостоятельно.

Телеканал «360» назвал время наибольшей загрузки такси в новогоднюю ночь. Утреннего часа-пик не стоит ждать, заказы начнут активно поступать с 15:00.