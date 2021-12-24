Дипломат Полищук: Россия не отказывается от контактов с Украиной

Москва не отказывается от контактов с Киевом, однако не по Донбассу, поскольку регион не является вопросом двусторонних отношений, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью РИА Новости. По его словам, ситуация в Донбассе является внутренним украинским конфликтом, и Киеву необходимо обсуждать урегулирование с Донецком и Луганском, а не с Москвой.

«Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений», — подчеркнул Полищук.

В 2014 году руководство Украины начало военную операцию в отношении ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в том числе во время встреч контактной группы.