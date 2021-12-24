Global Times: Китай должен брать пример с Путина в отношениях с США

Газета Global Times опубликовала большой материал о выступлении президента России Владимира Путин на ежегодной пресс-конференции. Журналисты были восхищены тезисами российского лидера.

Особое внимание сотрудники издания уделили речи Путина касательно присутствия НАТО около российских границ. Вместе с тем глава РФ отметил, что Китай в этом отношении не является исключением и сталкивается с аналогичной проблемой и прессингом со стороны Запада.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», — сделали неожиданный вывод из слов Путина китайцы.

Стоит отметить, что российский лидер дал четко понять Западу недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса в западном направлении. Москва предложила НАТО во главе с США конкретные гарантии безопасности, которые должны быть закреплены в юридическом поле. Словесным обещаниям Запада Москва больше не может доверять, резюмировал Владимир Путин.