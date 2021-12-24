Лавров заявил о препятствиях в налаживании спокойного общения между Россией и США

Недружественная линия США в отношении России создает токсичную атмосферу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского ведомства дал интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье». По словам Лаврова, текущие взаимоотношения между РФ и США препятствуют налаживанию спокойного общения. Сейчас обстановка во взаимодействии Москвы с Вашингтоном является нездоровой, отметил он.

«Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — высказался глава МИД России.

В результате возникает токсичная атмосфера, которая препятствует налаживанию спокойного и профессионального общения, резюмировал он.

Ранее Лавров заявил, что размещение вблизи российских границ ракетных комплексов и втягивание Украины в НАТО может обернуться серьезными последствиями для всей Европы. Он осудил действия США с высоким градусом конфронтации, которые всеми силами «опекают» украинцев.