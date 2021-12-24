Лавров заявил о серьезных военных рисках в случае втягивания Украины в НАТО

Появление ракетных комплексов вблизи российских границ на территории украинского государства может спровоцировать военные действия. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Ослободженье».

Глава МИД РФ находится в Боснии и Герцеговине по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Сараево. Отвечая на вопрос журналиста, Лавров отметил, что необдуманные действия НАТО могут спровоцировать масштабный военный конфликт в Европе, в котором не будет победителей.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал Лавров.

Предложенные российской стороной гарантии безопасности в Европе игнорируются западным сообществом. На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин фактически предъявил ультиматум США и НАТО по поводу дальнейшего продвижения сил Альянса на восток. В этом случае Россия будет вынуждена пойти на ответные шаги в военно-технической сфере, заявил глава государства.