Путин не притронулся к своей знаменитой термокружке за три часа пресс-конференции

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продолжалась на протяжении почти четырех часов. Три из них глава государства не притрагивался к своей кружке.

Речь идет о знаменитом атрибуте белого цвета, который многие называют термосом. На протяжении всей пресс-конференции она стояла под рукой президента. Эта кружка почти всегда «сопровождает» Путина на выступлениях.

Итоговая пресс-конференция президента стартовала накануне в полдень. Участие в ней приняли свыше 500 журналистов. За 3 часа 56 минут Путин успел ответить на более 50 вопросов, большинство которых касались ситуации на Украине, отношений России с НАТО и Западом, а также энергетического кризиса в Европе. Еще часть вопросов была связана с внутренней политикой страны, международной повесткой и личной жизнью главы государства.