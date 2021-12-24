Гаспарян: Запад ненавидит Россию, но признает Путина сильнейшим политиком и лидером

Политиков, равных президенту России Владимиру Путину, на сегодняшний день в мире нет, и российский лидер в очередной раз доказал это в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Говорите правду» в эфире телеканала «Крым24» высказал публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя состоявшуюся накануне ежегодную большую пресс-конференцию главы государства.

В первую очередь эксперт отметил, что российский президент уже не раз демонстрировал готовность и способность открыто общаться с журналистами, отвечая на любые вопросы. Именно эта готовность Владимира Путина к диалогу становится причиной таких длительных пресс-конференций.

В западных странах нет ничего подобного этой традиции, напомнил политолог.

«Можно вспомнить пресс-конференцию (президента США Джо) Байдена, где позволили задать вопрос только журналистам из СМИ, которые имеют самое прямое отношение к демократической партии. Например, оппозиционным СМИ, относящимся к республиканским, вообще не позволили что-либо спрашивать, а российских журналистов туда даже никто не пустил. В этом принципиальная разница», — отметил Гаспарян

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Российская же власть в очередной раз показала, что она открыта для диалога, и при этом президент РФ наглядно продемонстрировал, что в мире просто нет на сегодняшний день политиков, равных ему по уровню.

«В этом вообще мало, кто сомневается, а сомневающемся я рекомендую послушать CNN, например. Как они это все оценивают. Они люто и яростно Россию ненавидят, но они признают, что Путин — это политик и сильный лидер», — подчеркнул политолог.

Напомним, ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря в московском Манеже. В ходе мероприятия, на которое было аккредитовано 507 журналистов из российских и зарубежных СМИ, президент ответил на 55 вопросов, касавшихся внутренней повестки, Украины, НАТО, стран Запада, энергетического кризиса, перспектив на будущий года, и других актуальных тем.

В этом году большая пресс-конференция президента РФ продлилась 3 часа 56 минут.