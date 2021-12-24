Власти Москвы не видят смысла в введении нерабочих дней перед Новым годом

Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет властям отказаться от введения новых ограничений, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом она прокомментировала возможность повторения опыта с введением нерабочих дней в Москве. Ракова считает, что текущий уровень вакцинированного населения позволяет москвичам жить полноценной жизнью с минимальными ограничениями.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Ракова сомневается, что штамм коронавируса «Дельта» сможет спровоцировать волну заболеваемости COVID-19, сопоставимую с той, что наблюдалась осенью или летом. В связи с этим введение нерабочих дней в регионе не имеет смысла, заключила она.