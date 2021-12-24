Сатановский: в ответ на новые санкции Россия выбросит США с Украины и из Европы

Если Соединенные Штаты все же решатся ввести против России жесткие экспортные ограничения, это не поможет Вашингтону заставить Москву изменить ее политический курс, но окончательно выбьет Америку с российского рынка.

Такое мнение высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя информацию агентства Reuters о том, что в США планируют обсудить новые санкции против России, которые будут заключаться в «жестких» экспортных ограничениях.

По мнению Сатановского, США, пойдя на подобные меры, не только не заставят российские власти отказаться от проводимой ими политики, но и наоборот укрепят Кремль в желании продолжать действовать именно в этом направлении.

Политолога, по его словам, очень удивляет тот факт, что американские власти до сих пор не поняли бессмысленности всех попыток продолжать давить на Россию.

Если Вашингтон действительно введет против России новые экспортные ограничения, это лишь подтолкнет Москву к сближению с Пекином и другими партнерами, которые отказываются подчиняться Америке. Кроме того, эта мера США приведет к продолжению российской политики импортозамещения, а также к восстановлению промышленного шпионажа.

«Также будут исполнены все мыслимые и немыслимые меры по выбрасыванию США не только с Украины, постсоветского пространства или из Восточной Европы, но и из Европы вообще. Да и не только оттуда», — уверен Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как отмечает политолог, если Штаты не хотят считать Россию партнером и союзником, а видят в ней только мишень и угрозу для своих интересов, со стороны России было бы логично сделать так, чтобы американцы об этом сильно пожалели.

Пока еще Москва всеми силами пытается избежать лобового столкновения двух сверхдержав, о чем она не раз уже заявляла, но, если США окажут на нее сильное давление, не исключены самые разные сценарии.

«Причморить Путина еще никому не удавалось, чем он в качестве президента для России и хорош», — подчеркнул Сатановский.

Напомним, ранее стало известно, что США рассматривают в качестве возможных новых антироссийских санкций запрет на импорт в РФ смартфонов, автозапчастей и комплектующих для самолетов. Однако, по мнению, экспертов и политологов, введение этих мер крайне маловероятно, так как подобные санкции и российские контрмеры повлекут за собой убытки для американских компаний, и в то же время рост спроса на китайские товары.