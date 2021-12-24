Бойцы десантно-штурмовых подразделений ВДВ провели тактические учения в Крыму

Батальонные тактические учения солдат десантно-штурмовых подразделений ВДВ под руководством командующего генерал-полковника Андрея Сердюкова прошли в Крыму. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Известно, что учения прошли на полигоне «Опук». Солдаты несколькими тактическими группами отработали на практических занятиях различные задачи в наступлении, применяя силы и средств разведки. Они выявление условного противника с целью организации его поражения при помощи штатных артиллерийских и приданных средств, передает «Интерфакс».

«В Крыму на полигоне "Опук" в рамках практической части оперативного сбора с руководящим составом соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, под руководством командующего генерал-полковника Андрея Сердюкова прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления», — сообщили в Минобороны.

Также ранее военные учения бригады противовоздушной обороны Западного военного округа прошли на полигоне Головеньки в Московской области. Во время них солдаты отразили массированную воздушную атаку условного противника.