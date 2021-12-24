Три человека погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Якутии

Квартира загорелась в многоэтажном доме в поселке Светлый Якутии. В результате происшествия погибли три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 2:53 часа по местному времени. Расчеты прибыли к зданию уже через четыре минуты, они произвели экстренную эвакуацию жильцов.

«Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается», — рассказали в пресс-службе.

Тушением пожара занимались 15 человек и пять единиц техники. Правоохранительным органам предстоит определить причину трагедии, все ее обстоятельства и найти виновных.