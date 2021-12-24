Британцы строят на Украине (Николаевская область) военно-морскую базу, а охраняет их частная военная компания (ЧВК). Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, среди представителей Соединенного королевства присутствуют строители и специалисты по логистике. Военно-морская база возводится на юге Николаевской области в населенном пункте Очаково, который находится на берегу Черного моря. ЧВК обеспечивает защиту прибывающих авиабортов.

«Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине Николаева — Прим. Ред.) регулярно приходят борта из Альбиона», — сказал Прозоров РИА Новости, опираясь на собственные источники.

Экс-сотрудник СБУ не смог ответить на вопрос о численности иностранного контингента. Никаких конкретных и примерных цифр Прозоров не привел.