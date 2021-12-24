Иммунолог Крючков: срок ревакцинации может сократиться на фоне омикрон-штамма

Ревакцинацию от коронавируса рекомендуется проводить каждые полгода. Но на фоне распространения омикрон-штамма период введения еще одной дозы сократится до четырех месяцев, заявил иммунолог Николай Крючков.

Омикрон-штамм диагностирован у нескольких россиян. К концу декабря текущего года новая мутация может стать доминирующей в Москве и Санкт-Петербурге. Иммунолог Крючков посоветовал гражданам ревакцинироваться раньше срока, пишет радио Sputnik.

«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения "Омикрона" и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев. Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от "Омикрона" уровень антител сохранится девять, десять или двенадцать месяцев», — отметил специалист.

При отсутствии медицинских показаний взрослым людям рекомендуется ревакцинироваться «Спутником Лайт». Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями требуется более надежная защита, которую может дать «Спутник V», заключил Крючков.