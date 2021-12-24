МЧС России направило во Вьетнам 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Специальный борт МЧС России со 100 тысячами доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» приземлился во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-центре российского ведомства.

Партия вакцины доставлена во Вьетнам в рамках гуманитарной помощи населению дружественной страны. Рейс осуществлялся по поручению российского правительства.

«МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" направлено населению дружественного государства специальным бортом», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Несколько недель назад премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Москве. Стороны обсудили возможность поставки отечественной вакцины для профилактики коронавируса «Спутника Лайт» на территорию иностранного государства.