Квартиры в российских новостройках подорожают из-за роста цен на стройматериалы

Возможное подорожание квартир в новостройках связано с ростом цен на строительные материалы. К такому выводу пришло агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Подорожание первичного жилья на территории России в следующем году составит как минимум восемь–десять процентов, говорится в исследовании. Это обусловлено не только повышением себестоимости стройматериалов, но и растущей ценой на строительно-монтажные работы, удорожанием земли, а также высоким спросом, передает РБК.

Строительные материалы в следующем году вырастут в цене, предположительно, на 15 процентов. Из-за этого квадратный метр жилья может подорожать в среднем на пять процентов.

Согласно прогнозам, больше всего рост цен затронет стальную арматуру, кабели, электрику, древесину и пиломатериалы. Их стоимость увеличится примерно на 20 процентов.