Политолог рассказал о трех сигналах, которые содержит ответ Путина по Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе ежегодной большой пресс-конференции на вопрос по Украине, послал несколько сигналов, и в первую очередь о том, что Западу не надо пересекать прочерченные Москвой красные линии.

Такое мнение в комментарии Крымскому информационному порталу «Информер» высказал политолог Сергей Юхин.

По словам эксперта, его очень заинтересовал очень лаконичный, но содержательный ответ российского президента по Украине, которым Владимир Путин послал ряд важных сигналов.

«В первую очередь, они были направлены к коллективному западу, что нельзя ни в коем случае переходить те красные линии, которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток», — заявил Юхин.

Второй четкий сигнал Владимир Путин, по мнению политолога послал властям Украины. Он заключался в том, что Россия относится к Донбассу как к исторически русской территории.

«Это было впервые так жестко и четко обозначено. Это наши исторические территории, на которых проживает часть нашего народа, и мы будем всегда их защищать», — объяснил эксперт.

И еще один важный сигнал Владимир Путин направил российскому народу. Это был посыл о том, что Россия – мирная страна, а россияне – мирный народ, но они готовы защищать свои интересы и будут их защищать.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в ходе пресс-конференции вопрос о том, может ли Российский лидер гарантировать, что Россия не нападет на Украину, Владимиру Путину задала журналистка британского издания Sky News.

В ответ президент РФ напомнил, что в последнее время именно Запад и Украина не перестают говорить о возможной войне.

«Складывается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может, к этому», — добавил Путин.

Одновременно с этим, напомнил президент РФ, из Украины создают антиРоссию, «промывая мозги» украинскому населению и поставляя в страну оружие и военную технику. И России в исторической перспективе, имея такого соседа, как Украина, придется все время жить с оглядкой, контролируя, что там происходит, какие новые системы вооружений получил Киев, и не толкнут ли власти местных радикалов под прикрытием этих вооружений решать вопрос с Донбассом силовым путем.

К тому же, подчеркнул Владимир Путин, и Украина, и Запад не оставляют в покое полуостров Крым.

Учитывая все это, Россия должна думать о своей безопасности на перспективу, а иначе у нее не будет возможности развиваться, заключил президент РФ.