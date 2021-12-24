Манойло: Россия защитит республики Донбасса, если ВСУ пойдут в наступление

Россия не оставит жителей Донбасса беззащитными в том случае, если Киев решит силой вернуть под свой контроль территории Луганской и Донецкой областей.

Уверенность в этом в беседе с информационным порталом «Ридус» высказал член научного совета при Совбезе РФ, политолог Андрей Манойло, который прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России следует подготовиться к возможной «новой военной операции» украинских Вооруженных сил против Донбасса.

Ранее, в ходе ежегодной Большой пресс-конференции российский лидер напомнил, что Запад не прекращает попыток превратить Украину в антиРоссию, а украинские власти, возможно, готовятся осуществить еще одну военную операцию по захвату Донбасса.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил по этому поводу Андрей Манойло, в Донецкой и Луганской народных республиках уже почти миллион человек из числа местного населения получили российское гражданство, и Москва разумеется не оставит их без защиты

«Разумеется, мы их не бросим, будем защищать, не обращая внимания на возможные санкции со стороны Запада. Президент, выступая на пресс-конференции, дал четко понять, что всех, кто будет участвовать в военной авантюре против ДНР и ЛНР, всех этих бывших командиров националистических батальонов, которые успели сделать карьеру в украинской армии, их всех найдут и привлекут к ответственности», — подчеркнул политолог.

Россия готова ответить на военную провокацию в Донбассе, даже понимая, что в этом случае Запад может принять против нее очень серьезные меры. Например, против России могут быть введены достаточно ощутимые финансово-экономические санкции. Но жизни жителей Донбасса для России дороже, поэтому Москва их защитит и преодолеет любые санкции, заключил Андрей Манойло.