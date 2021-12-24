Клинцевич: Запад стремится к распаду России, и не скрывает этого

России, если она хочет сохранить суверенитет и обеспечить свою безопасность, следует отказаться от толерантного отношения к нападкам Запада и более решительно защищать собственные интересы.

Такое мнение в интервью информагентству «ПолитРоссия» высказал бывший заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об отношении Запада к России.

Ранее, российский лидер во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что страны Запада до сих пор всегда игнорировали стремление России обеспечить свою внешнюю и внутреннюю безопасность, хотя мотивы Москвы в защите интересов страны всегда были ясны.

В частности, описывая отношение Запада к опасениям России по поводу ее безопасности, Владимир Путин заявил:

«Идите вы со своими озабоченностями, будем делать, что считаем нужным. Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО. Мы хотим обеспечить свою безопасность».

Тем более, напомнил президент, что Кремль со своей стороны не раз прикладывал усилия к тому, чтобы выстроить с Евросоюзом и Соединенными Штатами нормальные отношения, но те в то же время пытались всеми силами дестабилизировать ситуацию в России.

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Комментируя слова главы государства, полковник запаса Франц Клинцевич отметил, что США и европейские державы давно преследуют единственную цель – ликвидировать Россию, сделав так, чтобы она распалась на несколько частей, как до этого распался СССР. А Москве приходится бороться с давлением Запада.

«Они развалили Советский Союз, сегодня стоит задача повторить это с Россией. На Западе этого не скрывают. В такой живой примитивности надо понимать тезис Путина о том, что взять нас извне невозможно, поэтому нас хотят разрушить изнутри», — объяснил Клинцевич.

Также военный эксперт добавил, что для России, которая очень долго призывала Запад к конструктивному сотрудничеству, наконец пришло время поменять тактику и вести себя более решительно. Одним из таких решительных шагов со стороны Москвы стали недавние переговоры Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, в ходе которых российский лидер обозначил Вашингтону красные линии.

Федеральное агентство новостей /

«Надо отходить от той толерантности, которую мы очень долго демонстрировали, и переходить от нее уже к конкретным делам и разговорам. Это, в том числе, последний разговор Байдена с Путиным, где мы обозначили наши красные линии. Да, американцы заявляют, что наши линии их не интересуют. Нас же они интересуют. И мы будем заставлять их соблюдать», — подчеркнул Клинцевич.

Кроме того, важным шагом России к обеспечению своей безопасности стал предложенный Кремлем проект соглашения с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Обретенная Россией к настоящему времени военная и экономическая мощь позволяет Москве не просто выражать обеспокоенность, но и твердо заявлять о намерении отстаивать свои интересы и свою безопасность теми средствами, которых у нее более чем достаточно.

Россия найдет возможность устранить все угрожающие ей препятствия, и в конце концов Запад поймет, что не может не считаться с ее требованиями, подчеркнул Клинцевич в заключение. По его словам, у Москвы есть тысяча способов добиться этого – от экономических и дипломатических методов, до пресечения силовых атак, угрожающих безопасности РФ.