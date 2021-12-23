Политолог Марков увидел в словах Путина ультиматум Западу

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ежегодной пресс-конференции выдвинул Западу ультиматум, касающийся продвижения НАТО на восток. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Марков.

Глава государства попытался в очередной раз донести до западных партнеров всю необходимость соблюдения предложенных Москвой гарантий безопасности. При этом, если НАТО продолжит интеграцию к российским границам, то РФ будет вынуждена сделать адекватный ответ.

«Россия ожидает окончательного решения и будет жестко настаивать на гарантиях безопасности. И это прозвучало как ультиматум. По всей видимости, в случае, если НАТО и США откажутся заключить соглашение, Россия будет обеспечивать безопасность самостоятельно», — сказал Марков в интервью изданию Lenta.ru.

Политолог также отметил жесткий тон российского лидера, когда речь пошла об Украине. Путин посочувствовал народу этой страны и назвал действующую власть «киевским режимом», развязавшим войну с собственными жителями.