Тарасова поддержала Путина в вопросе трансгендеров в женском спорте

Женский спорт может перестать существовать, если к участию в женских соревнованиях будут допускать мужчин, решивших, что их не устраивает их пол.

Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на прошедшей в четверг Большой пресс-конференции.

Напомним, ранее российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента RT Мурата Газдиева о распространяющемся с Запада гендерном «мракобесии», призвал придерживаться здравого смысла.

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл», — заявил президент РФ.

При этом Владимир Путин напомнил о произошедшем в США случае, когда один из мужчин-заключенных, осужденный за изнасилование, заявил, что ощущает себя женщиной и потребовал перевода в женскую тюрьму. А сразу после того, как его просьба была удовлетворена, этот человек изнасиловал свою сокамерницу.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита», — добавил президент.

Prt Scr youtube.com / НТВ

По словам Татьяны Тарасовой, в данном вопросе она полностью солидарна с Владимиром Путиным. Люди с нарушением гендерной идентичности, по ее словам, «могут менять все, что угодно», но женщины должны соревноваться с женщинами, а мужчины – с мужчинами.

«Ты хоть девочкой можешь назваться, но, если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — подчеркнула тренер.

Напомним, в начале декабря американская спортсменка-трансгендер 22-летняя Лия Томас, которая еще год назад была мужчиной, впервые приняла участие в женских состязаниях и сразу же обновила сразу несколько рекордов.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

В частности, в дистанции на 1500 метров вольным стилем Томас обогнала своих соперниц на 38 секунд и более.

Эта ситуация вызвала возмущение даже в американской спортивной среде. По мнению многих девушек, они не могут на равных соревноваться с трансгендерными женщинами, рожденными в мужском теле и пользующимися этим преимуществом.