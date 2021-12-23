Десять человек пострадали в аварии с участием двух микроавтобусов в Мурманской области

Столкновение двух микроавтобусов с пассажирами произошло на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» в Мурманской области. Об этом сообщили местные экстренные службы.

В аварии пострадали сразу десять человек, среди них восемь детей. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции. Некоторым раненым оказали помощь на месте, остальных — госпитализировали. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

«Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Недавно в Свердловской области произошла жесткая авария, в которой погибла мать троих детей. По данному факту прокуратура организовала проверку