Половина жителей Украины согласны с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский находится под влиянием радикальных националистов, но местные СМИ об этом не сообщают.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя очередную ежегодную Большую пресс-конференцию Владимира Путина.

«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на все старания, остается для украинских националистов чужим. Пока неясно, понимает ли это сам Зеленский, но у него нет собственного политического мнения, уверен Погребинский.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

На Украине, по его словам, действует оппозиция, которая олицетворяет партию войны.

«Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», — объяснил политолог.

Напомним, ранее президент РФ, отвечая в ходе пресс-конференции на один из вопросов, назвал украинские власти «киевским режимом», а также добавил, что доведенные до полной нищеты жители Украины плюются, когда смотрят бравурные выступления местных политиков по телевизору.