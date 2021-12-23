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Псаки: Вашингтон не согласится принять предложения Москвы по гарантиям безопасности

Политика
Псаки: Вашингтон не согласится принять предложения Москвы по гарантиям безопасности

США вряд ли согласятся на предложения России по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, администрация американского президента Джо Байдена не подтверждает проведение переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной темой переговоров в Женеве обсуждение предложений Москвы по гарантиям безопасности. Представитель Кремля не исключил, что итогом мероприятия может стать новая встреча российского лидера Владимира Путина с Байденом.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало 17 декабря проекты договоров с США и НАТО. Согласно документу, одним из условий Москвы является обещание стран Запада не включать Украину в состав Североатлантического альянса.

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