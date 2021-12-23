Политолог Рар предрек возможные народные волнения в Германии из-за «Северного потока — 2»

Резкую смену позиции главы МИД ФРГ Анналены Бербок в отношении «Северного потока — 2» не нужно расценивать в качестве обнадеживающего фактора, поскольку газопровод еще не прошел сертификацию, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Глава внешнеполитического ведомства Германии недавно достигла консенсуса с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Она заявила, что «СП-2» будет запущен в случае прохождения процедуры сертификации.

Александр Рар отметил, что эту позицию не следует рассматривать в качестве обнадеживающей. Если страны ЕС, которые выступают против трубопровода, будут участвовать в процедуре сертификации, то процесс ввода «СП-2» в эксплуатацию может затянуться.

Политолог указал, что смена позиции Бербок обусловлена ухудшением ситуации в Европе на фоне энергетического кризиса.

«Когда ты ответственен за то, чтобы жизнь в государстве наладилась и не произошло энергетической катастрофы, то действовать приходится иначе», — сказал Рар.

Немецкий политолог подчеркнул, что есть и плохой вариант развития событий. Если Бербок продолжит вести линию против газопровода, то это может привести к распрям в германском правительстве и народным волнениям среди граждан Германии, передает «ВЗГЛЯД».

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер ранее заявил, что обе ветки газовой магистрали «Северный поток — 2» вскоре будут готовы к запуску.