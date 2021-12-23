Политолог Золотарев: любой серьезный кризис на Украине может привести к распаду страны

Политические события, происходящие на Украине, напрямую связаны с экономической ситуацией. Об этом заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Украина столкнулась с ухудшением финансовой системы и развалом промышленности. Но регионы в стране пытаются сохранить преобладающие сферы производства. По мнению политолога, это может стать причиной необратимых последствий. На Украине не исключен неожиданный кризисный сценарий, спрогнозировал эксперт.

Кроме того, любые серьезные сложности могут привести страну к распаду. В таком случае фатального исхода не избежать, добавил Золотарев.

«Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным. Тем более, что экономическая связность страны слабеет», — говорится в комментарии политолога.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский предупредил Киев о сепаратистских настроениях в западных областях. Как уточнил политик, Венгрия, Румыния и Польша имеют территориальные претензии к Украине. Варшава, Бухарест и Будапешт выдают свои паспорта жителям некоторых частей государства. Слабость официального Киева играет на руку этим странам, добавил депутат.