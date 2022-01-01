«Последний гроб в крышку СССР». Как советские власти зарабатывали на вложениях граждан

«Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас, конечно, есть», – именно эту знаменитую фразу в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» произносит обаятельный вор-рецидивист Жорж Милославский, элегантно обчищая квартиру стоматолога Антона Семеновича Шпака. Внушительная пачка денег в его руках выглядит особенно комично с учетом того, что в советские времена власти нередко конфисковали у граждан, казалось бы, надежные вклады.

По сведениям экспертов исторического портала «Русская семерка», отношения населения с банками не задались практически с самого начала. В ноябре 1917 года Московский военно-революционный комитет приказал резко ограничить выдачу наличности, а уже в декабре большевики захватили Государственный банк и объявили банковское дело государственной монополией.

На тот момент услугами сберегательных касс в основном пользовались только малоимущие слои населения. Впрочем, после переворота они так и не смогли получить свои трудовые вклады обратно, а власти не стали компенсировать эти потери, сославшись на «нужды революции».

Петр Оцуп / Общественное достояние

В 1921 году представители радикального крыла Российской социал-демократической рабочей партии вновь вернулись к денежному хозяйству и привычным формам финансовых учреждений. Однако население предпочло хранить сбережения в золотых предметах, антиквариате и иностранной валюте. Тогда еще царские червонцы можно было обменять на советские денежные знаки — другое дело, что на них был установлен плавающий и неэквивалентный курс.

Провозгласив индустриализацию, правительство начало резко нуждаться в деньгах и решилось на принудительную скупку ценностей у населения. Когда этот инструмент не сработал, власти придумали новый, открыв в июле 1930 года магазины Торгсина. В них граждане могли заложить за бесценок золотые монеты и предметы, получив за них «твердые советские дензнаки» . Из-за нищеты и инфляции люди готовы были даже отдавать обручальные кольца.

ФБА «Экономика сегодня» /

И это сработало. С 1931 по 1936 год Торгсин таким образом добыл 222 тонны чистого золота. На эти деньги государство оплатило поставки оборудования для десяти гигантов советской промышленности.

После этого в СССР начали тайную подготовку к новой денежной реформе. Сделано это было для того, чтобы о ней якобы не узнали спекулянты, сколотившие свое состояние во время войны за счет торговли на черном рынке. Однако в действительности власти готовили очередное изъятие денег у населения.

Изменения в финансовую систему были внесены с 16 по 29 декабря 1947 года. Новый рубль обменивался на 10 рублей старого формата, но при перерасчете зарплат его считали лишь за один старый. То же самое происходило и со вкладами — вложения до 3 тысяч рублей пересчитывались один к одному, вклад от 3 до 10 тысяч уменьшался на одну треть, а свыше 10 тысяч рублей — уже на две трети.

wikipedia.org / Государственное казначейство СССР

Не менее хитроумной стала денежная реформа 1961 года. На первый взгляд она казалась простой деноминацией — десять старых рублей обменивались на один новый, таким же образом пересчитывались все цены. Однако тот факт, что содержание золота в рубле и официальный курс рубля к доллару поднялись лишь в 4,4 раза, сыграл свою роль при установлении розничных цен на импортные товары.

Заключительная денежная реформа, которую в народе стали называть «последним гробом, вбитым в крышку СССР», была запущена Кабинетом министров 23-25 января 1991 года. Предполагалось, что с ее помощью удастся сократить количество денежной массы на руках у населения и решить тем самым проблему дефицита.

Впрочем, новые меры свалились на население как снег на голову. У советских граждан было всего лишь три дня на то, чтобы обновить старые крупные купюры номиналом 50 и 100 рублей. При этом в одни руки власти выдавали лишь 1000 рублей — экономический эффект был равен нулю.