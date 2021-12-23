Пенсионер-инвалид впал в кому после падения на обледенелом тротуаре в Петербурге

Пенсионер серьезно пострадал по дороге в магазин в Приморском районе — мужчина упал, поскользнувшись на обледенелом тротуаре. Сейчас пожилой петербуржец находится в реанимации, передают «Невские Новости».

Согласно данным издания, инцидент произошел в ночь на 22 декабря около дома на улице Савушкина. Медики диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа. Вскоре мужчина впал в кому.

По словам сына пострадавшего, сейчас пожилой петербуржец находится на аппарате ИВЛ, однако постепенно приходит в сознание. Также родственник рассказал, что у отца есть инвалидность из-за диагностированного ранее сахарного диабета.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно говорил о том, что коммунальные службы справляются с ликвидацией последствий непогоды. Однако горожане продолжают страдать из-за обледенелых и заснеженных дорог.