Тайваньская карта. Безрассудство Литвы по отношению к Китаю отпугнуло немецкий бизнес

Желание Литвы вести дипломатические игры против Китая оборачивается для нее все новыми «сюрпризами». Помимо проблем с доставкой товаров в Пекин и обратно Вильнюс рискует лишиться и немецких предприятий. Последние уже пригрозили закрыть свое производство в прибалтийской республике из-за ухудшающихся отношений между странами.

По мнению экспертов аналитического портала RuBaltic, нет никаких сомнений в том, что немецкий бизнес попросту не рискнет связываться с крупной экономикой мира ради «жалкой Литвы». Это подтверждает и газета Global Times:

«Политики в Вильнюсе могут полагать, что торговля между Китаем и Литвой настолько мала, что они могут безрассудно разыграть "тайваньскую карту", чтобы угодить Вашингтону, надеясь получить похлопывание по спине. Но никогда не следует недооценивать решимость Китая защищать свои национальные интересы. Когда доходит до ключевых вопросов, таких как "тайваньский", там нет места для маневра».

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По словам китайских журналистов, решение Литвы открыть в Вильнюсе официальное представительство Тайваня напрямую нарушает принцип единства Китая, который считает остров своей провинцией. Это может нанести «тяжелый удар» по литовским товарам на китайском рынке, предупредили в Global Times.

И уже наносит сполна. Вначале Китай временно исключил Вильнюс из своих таможенных систем, из-за чего многие бизнесмены столкнулись с трудностями в экспорте товаров в Пекин. После этого проблемы возникли и с импортом. Теперь же немецко-балтийская торговая палата предупредила МИД и Минэкономики Литвы о возможном закрытии своих заводов и переносе производства в другие страны.

«Немецкие деньги, как и любые деньги, любят тишину. Литовская внешняя политика — про что угодно, но только не про тишину. Поэтому европейские инвесторы вкрадчиво объясняют: если экономические отношения Вильнюса с Пекином не восстановятся (то есть если Китай не отменит санкции против Литвы), то немецкие бизнес-партнеры откажутся иметь дело с Литовской Республикой», — рассуждают аналитики RuBaltic.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

По мнению экспертов, в ближайшее время прибалтийская республика может лишиться торфяных предприятий, а также заводов по производству запчастей для автомобилей и лазеров. Если Вильнюс не откажется от антикитайской политики, то из Литвы побегут и иностранные компании, говорится в статье.

«Для бизнеса трескотня про солидарность и ценности — пустой звук. <…> Он предельно прагматичен и совершенно не восприимчив к риторике. С одной стороны Китай — самый большой рынок мира со значимым экономическим присутствием во всех уголках планеты. С другой — Литва, которая в масштабах мировой экономики — вообще ничто. Полный ноль. Кем из этих двоих пожертвует международная компания, если ее поставить перед таким выбором? Вопрос риторический», — констатировали эксперты.

Без крупных инвесторов Прибалтике на «экономическое чудо» надеется не приходится. В таких условиях у Литвы останется лишь опора на европейские дотации и внутренние резервы, которых у нее практически не осталось.