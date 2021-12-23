Белый дом заявил о готовности приступить к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

Вашингтон готов к переговорам с Москвой по поводу гарантий безопасности. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации.

Сотрудник Белого дома отметил, что взаимодействие России и США может начаться в январе 2022 года. Однако, по его словам, процесс должен проходить на фоне снижения напряжения ситуации вокруг Украины.

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — сказал чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемым расширение НАТО на восток. По этой причине американская сторона должна дать Москве гарантии безопасности.