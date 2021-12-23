Следователи возбудили дело о халатности из-за перебоев с поставкой угля в Алтайском крае

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим обеспечением углем жителей Локтевского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи установили, что в ноябре 2021 года в Локтевском районе случились перебои с поставками угля для населения. Местные жители просили региональных чиновников наладить поставку твердого топлива, однако ситуация оставалась неразрешенной.

В настоящее время граждане не могут приобрести уголь в достаточном количестве, а их дома по-прежнему остаются холодными, что создает угрозу для здоровья и благополучия населения.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители оценят действия должностных лиц, а также изучат обстоятельства, их-за которых сорвалось начало отопительного сезона.