NYT: Владимир Путин не оправдал ожиданий Запада по выступлению на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин не оправдал ожиданий стран Запада по выступлению на большой ежегодной пресс-конференции. Об этом заявили журналисты The New York Times.

Внимание зарубежных государств 23 декабря было приковано к пресс-конференции путина с журналистами. Она проходила в Манеже. представители западного мира ожидали, что лидер начнет свое выступление со слов о ситуации на международной арене. Однако Путин уделил внимание внутригосударственным вопросам и был ориентирован на российскую аудиторию. Именно это разочаровало Запад, процитировали коллег журналисты «ПолитРоссии».

«Что отличало комментарии г-на Путина в четверг, так это их ориентация на внутреннюю аудиторию. Западные страны ждали его комментария насчет противостояния с Украиной», — говорится в материале авторов NYT.

Пресс-конференция Путина началась в 12:00 по московскому времени и длилась почти четыре часа. Мероприятие проходило в очном формате с соблюдением санитарных мер, предписанных Роспотребнадзором. По требованию ведомства также было сокращено количество аккредитованных журналистов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Одной из основных тем пресс-конференции стала актуальная для всего мира пандемия коронавирусной инфекции. Глава государства также ответил на вопросы о вакцинации и выступил за взаимное признание препаратов от COVID-19.