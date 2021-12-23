Эксперт по этикету Грохотова указала на детали «минимализма» в поведении Путина на конференции

Российский президент Владимир Путин проявлял сдержанность и фокусировался на главном во время ежегодной пресс-конференции, сообщила эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова.

Глава государства 23 декабря провел 17-ю по счету большую пресс-конференцию. Мероприятие проходило в Манеже в очном формате, однако количество журналистов пришлось сократить из-за ограничений на фоне пандемии.

На столе российского лидера стояла кружка. По словам Грохотовой, это давняя привычка Владимира Путина. Блокнот и ручка, которые также лежали рядом, необходимы президенту для того, чтобы зафиксировать все детали. Однако «минимализм» проявляется не только в предметах, но и в поведении президента. Это качество, по словам эксперта, указывает на сдержанность лидера и его сфокусированность на главном.

«У Путина жесты очень умеренные. Без экспрессии. Позу сегодня не видно. Ноги не видны. Но обычно позы открытые. Нет привычки скрещивать руки и ноги. Рука периодически на виду одна. Вторая под столом. Рабочей рукой активно помогает себе излагать мысль», — заключила собеседница «ПолитЭксперта».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференции Путина попросил всех присутствующих сменить защитные маски. До этого пресс-секретарь президента призывал всех журналистов соблюдать меры безопасности на фоне пандемии.