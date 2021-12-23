Путин заявил о необходимости развития малых городов России

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность развития малых городов в ходе ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, инфраструктуре следует уделять особое внимание. Это дает возможность людям чувствовать себя в благоприятной среде, легче добираться до работы, места жительства или места встречи с друзьями.

«У нас города и малые, и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов», — заявил Путин.

Президент также отметил, что развитие инфраструктуры — один из драйверов экономического роста. На сегодняшний день предприняты серьезные усилия по ее развитию, ведь перед российскими властями стоит задача увеличения мобильности населения.