Депутат Верховной рады Бужанский предрек развал Украины из-за алчности европейских стран

Алчность европейских стран может привести к развалу Украины. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Как отметил парламентарий, венгерский, польский и румынский реваншизмы никуда не пропадали. По его словам, слабость Киева может сыграть на руку государствам Европы и дать им возможность пересмотреть вопрос о принадлежности некоторых территорий.

«Эти попытки ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — предупредил Бужанский.

Политолог Константин Бондаренко ранее заявил, что развал государств — это естественный процесс, предотвратить который невозможно. Он считает, что такое будущее может ждать и Украину.