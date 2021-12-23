Несколько машин залило кипятком из-за очередного прорыва трубы на Васильевском острове

Очередная коммунальная авария зафиксирована на территории Северной столицы. В Василеостровском районе произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего припаркованные рядом автомобили оказались в кипятке. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на информированный источник.

ЧП случилось вблизи дома 29 на улице Шевченко. Вода разлилась на площади 300 квадратных метров. Из-за перепада температуры четыре транспортных средства могли получить повреждения.

По данным пресс-службы АО «Теплосеть», специалисты приступили к устранению технических неполадок. Коммунальщики обещают заменить данный участок трубопровода к 21:00 по московскому времени.

Подобные инциденты уже не редкость в Северной столице. Недавно жильцы 220 домов в Подъездном переулке и на Ленинском проспекте остались без отопления из-за прорыва трубы. Горожане неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову на состояние тепловых и водных магистралей. Однако градоначальник до сих пор не принял соответствующие меры.