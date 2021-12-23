Ванга предрекла возвращение славянских держав в состав России

Исследователи наследия Ванги расшифровали древнее пророчество о России, согласно которому страну ждут глобальные изменения в 2022 году.

Многие провидцы в своих посланиях неоднократно указывали, что следующий год станет судьбоносным для страны. Одни предсказывали стране возвращение былого статуса империи, другие предупреждали о возможных катаклизмах.

Ванга тоже считала, что 2022 год может полностью изменить судьбу России. Одно из рассекреченных пророчеств ясновидящей потрясло соцсети: она предсказала стране глобальные изменения. По мнению болгарской прорицательницы, славянские державы вернутся в состав государства и усилят его мощь.

«Россия — праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи», — говорится в предсказании.

Ванга говорила, что никто из стран Запада не сможет помешать России стать «властелином мира».

Ранее в Сети были опубликованы несбывшиеся пророчества ясновидящей. Например, она считала, что в 2021 году человечество одержит победу над онкологическими заболеваниями, однако этого не произошло.