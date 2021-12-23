Лидеры Евросоюза потребовали от Зеленского освобождения Медведчука

Главы государств Евросоюза потребовали от украинского президента Владимира Зеленского освободить руководителя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, сообщили местные СМИ, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, между сторонами состоялись переговоры об урегулировании ситуации вокруг Украины. Политики также затронули тему соблюдения прав человека в стране.

«Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», — сообщил источник.

Помимо освобождения Медведчука, лидеры ЕС указали Зеленскому на необходимость снять санкции с оппозиционных изданий.

Как стало известно ранее, украинский суд направил Зеленскому повестку по иску бывшего президента Петра Порошенко. Глава государства должен явиться на слушания 28 февраля 2022 года.