Американцы уверены, что жизнь Европейского союза усложнится до невыносимого уровня из-за действий США. Об этом говорится в материале ZeroHedge.

Авторы, пишущие под общим псевдонимом «Тайлер Дерден», обратили внимание на очередной антироссийский «карательный пакет», подготовленный Вашингтоном. Так, Белый дом грозится ввести санкции в случае «вторжения» Москвы на Украину. Среди предполагаемых мер — ужесточение ограничений по экспорту, что может нанести значительный ущерб экономике РФ.

«Это было бы значительным шагом к эскалации обстановки и осложнению российско-американских отношений», — объяснили американские аналитики.

При этом некоторые государства Восточной Европы, включая Литву и Польшу, фактически требуют жестких антироссийских шагов со стороны Запада. Однако, считают в ZeroHedge, такая политика угрожает серьезными последствиями.

«Введение таких санкций не снизит, а увеличит риск реальных военных столкновений», — следует из материала, пересказ которого предоставило издание «ПолитРоссия».

Последствия возможного ограничения импорта из США ранее оценил политолог Василий Колташов. По его мнению, если американская продукция пропадет с российского рынка, то это принесет выгоду Китаю.