«Расхватают на цитаты». Политологи подвели итоги пресс-конференции Владимира Путина

17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась. По подсчетам особенно внимательных журналистов, она продолжалась ровно 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел развернуто ответить на 55 вопросов.

В отличие от прошлого года в этот раз мероприятие состоялось в очном формате в московском Манеже. В зале присутствовали 507 журналистов из разных уголков страны, включая представителей СМИ, имеющих статус иноагентов.

В ходе пресс-конференции российский лидер прокомментировал наиболее актуальные темы внутренней и внешней политики. Много времени посвятили социальной сфере – Путин согласился с тем, что в России особое внимание стоит уделять демографической проблеме, пообещал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции и продлить программу расселения семей из аварийного жилья.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако больше всего общественность и СМИ ждали вопроса о потенциальной войне России и Украины. И дождались – тему затронула журналистка британского телеканала Sky News Диана Магни. В ответ Путин еще раз заверил, что Москва никому не угрожает, а главным провокатором в данной ситуации является Запад.

«Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО», — возмутился Путин.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» эксперты по-разному оценили итоги большой пресс-конференции. Политолог Илья Гращенков, к примеру, выразил мнение, что с содержательной точки зрения ничего принципиально нового из уст Владимира Владимировича не прозвучало.

«Либо Путин транслировал уже известную позицию, либо отвечал уклончиво. Были разные форматы вопросов — наши СМИ задавали одни, зарубежные — другие. Еще были региональные издания, которые чего-то просили. Все это, к сожалению, в куче создало такое ощущение салата оливье. Такой формат конференции только мешает. Важные тезисы и сигналы растворяются в бесконечной череде мелких местечковых вопросов», — посетовал аналитик.

kremlin.ru / Администрация президента России

С позицией Гращенкова согласился гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. По его словам, ни один из частных вопросов журналистов не превратился в конечном итоге «в тренд», зато было отчетливо заметно, какие темы с эмоциональной точки зрения волновали президента больше всего.

«В этом году у него были две эмоционально прокаченных темы. Первая — это Россия и Запад, где он махал руками, активно жестикулировал, играл голосом, задавал риторические вопросы. То есть это были хорошие многоролевые ответы. Вторая — это его любимый конек — вопросы, где можно рассказать исторические моменты, это тоже откликается, расхватывается на цитаты», — поделился Маркелов.

Менее эмоциональными для главы государства стали конкретные «внутрироссийские» вопросы из регионов, которые по большей части напоминали «разговор со страной» и попытку выяснить, «кто виноват и что делать», добавил эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

Тем не менее, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов полагает, что за счет этого пресс-конференция стала самой «человечной» из всех. В свою очередь журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что мероприятие было «более чем насыщенным по содержанию», так как журналисты получили ответы на все вопросы актуальной повестки.

Впрочем, не все представители СМИ сумели задать интересующий их вопрос – в кадре то и дело мелькали пестрые плакаты с другими не менее болезненными темами. Так, к примеру, в объектив операторов попала табличка издания «Невские Новости» с надписью «Спасите Петербург». Вероятно, речь шла о снежном коллапсе в Северной столице, которая вот уже месяц страдает от неэффективной уборки улиц от снега.

Впрочем, губернатор Александр Беглов предпочитает искать виноватых среди автолюбителей, чьи машины якобы мешают спецтехнике очищать заваленные снегом дороги. На этом фоне активисты «Молодого Петербурга» устроили в городе флешмоб, раскидав маски градоначальника в образе Гринча – похитителя Рождества.