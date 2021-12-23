Обозреватель Руст назвал заявление Блинкена о мировом лидерстве США «истерикой ребенка»

США настолько стремительно теряют лидерство, что им приходится напоминать о себе миру с помощью угроз. Такое мнение высказал обозреватель Артемий Руст.

Речь идет о довольно странном заявлении, которое сделал 21 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Соединенные Штаты являются мировым лидером, а другие страны следуют за ними. При этом, если какая-либо другая страна попытается занять их место, то интересы американцев будут ущемлены и попраны, а мир погрузится в хаос. Обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст считает такое заявление несколько истеричным.

«Выглядит как истерика ребенка, у которого отбирают игрушку», — оценил выступление американского госсекретаря аналитик.

Обозреватель подчеркнул, что насильно мил не будешь, а время однополярного мира уже миновало, чего Штаты никак не хотят понять. Есть еще сильные Россия и Китай, не считаться с которыми невозможно. Недавние требования РФ к НАТО по безопасности являются наглядным тому подтверждением.