Президент России Владимир Путин в своей речи о Донбассе не сказал ничего нового. Однако в его словах была одна очень важная деталь, указала доктор политических наук и профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

Ветренко проанализировала слова Путина о Донбассе на ежегодной большой пресс-конференции раскрыла истинный смысл его высказывания. Профессор приняла участие в обсуждении в эфире Медиагруппы «Патриот».

В рамках пресс-конференции глава государства подчеркнул, что будущее республик на востоке Украины зависит только от его жителей.

«Единственное, на мой взгляд, здесь есть очень важное дополнение. Он (Путин — Прим.ред.) фактически впервые сознался в том, что кризис начался из-за присоединения Крыма, из-за (экс-лидера Украины Петра. — Прим.ред.) Порошенко. Он уговаривал Порошенко не развязывать войны и здесь. Впервые Владимир Владимирович рассказал предпосылки», — процитировали эксперта на сайте Федерального агентства новостей.

Кроме того, Ветренко подтвердила, что на нынешнего президента Украины Владимира Зеленского действительно влияют националисты.

Ранее российский лидер заявил, что Москва хотела бы наладить с Киевом добрососедские отношения, но с действующим руководством это невозможно, считает Путин.