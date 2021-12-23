Объем онлайн-торговли продуктами в России способен достичь 1 трлн рублей к 2025 году

Российский рынок онлайн-торговли продуктами продолжит стремительно развиваться в течение ближайших лет.

«AliExpress Россия» и «Центр экспертиз и интегральных моделей» (ЦЭИМ) провели исследования сферы интернет-торговли.

«По прогнозам экспертов, объем рынка по итогам 2021 года составит 300 миллиардов рублей, к 2023 году он может достигнуть 500–600 миллиардов, а при сохранении темпов роста к 2025 году — 1 триллиона рублей», — приводит результаты анализа агентство «Прайм».