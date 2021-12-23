Журналисты вместо губернаторов. Регионы обратились к Путину с просьбами о помощи

После окончания пресс-конференции Владимира Путина российские политологи обратили внимание, что больше трети всех вопросов задавали региональные журналисты. Про нехватку средств на инфраструктурные объекты, расселение из аварийного жилья, цены на квартиры и помощь многодетным семьям президента РФ спросили представители Волгоградской, Ленинградской, Калужской, Пензенской, Тюменской областей и других субъектов РФ.

Авторы аналитических Telegram-каналов уже выразили мнение, что подобный диалог с президентом не делает чести региональным главам. Эксперты в один голос заговорили о том, что журналисты на пресс-конференции Путина в какой-то мере «выполняли функции губернаторов», концентрируя внимание президента на локальных проблемах и запрашивая дополнительное финансирование.

«Одно замечание, теперь уже к губернаторам. А с каких это пор лоббировать интересы в получении федеральных денег начали журналисты?» — удивились аналитики.

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При этом многие представители СМИ так и не смогли заполучить заветный микрофон и обратиться к российскому президенту напрямую. В кадре то и дело мелькали таблички с интригующими надписями: «Тагилу 300», «Белгород: знаем как решить кадровый вопрос», «Югра 2050» и пр.

Особое внимание зрители пресс-конференции и пользователи соцсетей обратили на журналистку издания «Невские Новости» с плакатом «Спасите Петербург». Российские СМИ уже несколько недель пишут о снежном коллапсе в Северной столице: речь идет о заваленных сугробами улицах, калечащих прохожих сосульках, отваливающихся от исторических зданий фрагментах фасадов.

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Губернатор Александр Беглов не торопится решать насущные вопросы, а Смольный выделяет миллионы на очистку всего нескольких «центральных крыш».