Бандиты ограбили двух американских политиков, призывающих к ограничению прав полиции

Двух американских политиков, членов Демократической партии, выступающих за ограничение прав полиции и сокращение числа полицейских, ограбили бандиты.

Оба происшествия случились в одни сутки в разных штатах.

У Мэри Скэнлон в штате Пенсильвания угнали автомобиль, сообщает издание «EurAsia Daily». Два вооруженных человека потребовали у нее ключи от машины. Политик отдала им удостоверение личности и свои телефоны, в том числе тот, которым она пользуется в правительстве.

А демократический лидер в сенате штата Иллинойс Кимберли Лайтфорд подверглась нападению трех вооруженных бандитов в масках в момент, когда с мужем Эриком Маккени ехала на автомобиле Mercedes Benz недалеко от Чикаго. С помощью нескольких выстрелов преступники заставили пару остановиться и забрали внедорожник.