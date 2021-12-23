Ранее судимого священника нашли убитым в собственном доме в Нефтекамске

В Нефтекамске было найдено тело священника Петропавловского кафедрального собора Артура Ниволина. Первичный осмотр трупа указал на насильственный характер его смерти. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Республике Башкортостан.

По данным правоохранителей, тело игумена нашел его коллега, который зашел проведать друга. На теле священника были зафиксированы несколько колото-резаных ран. Также сообщается, что ранее Ниволин имел судимость.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. К настоящем моменту оперативникам удалось задержать и доставить в отделение полиции подозреваемого. Ведется следствие.